台東知本樂山金針花預計下周盛開。（蔡旻妤攝）

台東知本樂山金針花預計在下周盛開，台東市民代表王泰捷（左）呼籲民眾把握機會上山賞花。（蔡旻妤攝）

台東知本樂山金針花預計下周盛開，農糧署東區分署今天在台東天山農場推廣金針。（蔡旻妤攝）

台東知本樂山金針花預計下周盛開，農糧署東區分署今天在台東天山農場推廣金針。（蔡旻妤攝）

台東知本樂山金針花預計下周盛開，農糧署東區分署今天在台東天山農場推廣金針。（蔡旻妤攝）

金針花又稱萱草、忘憂草，台東金針種植面積67.8公頃，是全台第2大產區，因品種不同，太麻里高山金針花期7到9月，知本樂山的平地金針則為5到6月。由於今年初多為低溫，知本樂山金針花預計在下周母親節期間盛開，民眾可把握機會上山賞花。

農糧署東區分署輔導台東知本天山農場農友張甲長先生成為台東首位產銷履歷金針農戶。由於天山農場咖啡樹遭2016年尼伯特颱風摧毁後，改為種植台東區農業改良場授權的金針台東7號，經6年的辛勤栽培，已成為全台最夯的忘憂花海祕境之一。

台東農改場長陳信言表示，由於今年1到4月持續低溫，對於金針植株的發芽分化有正面影響，因此今年的花況非常好。

新鮮金針因不易儲運，傳統金針習慣以浸泡亞硫酸鈉加工方式以達保存、保色作用，民眾接受度低。台東區農業改良場推廣無硫加工的「台東7號」金針，邀請在地廚師結合當季食材金針及鬼頭刀，以創意做出融合山海滋味的金針鬼頭刀漢堡。

台東區農業改良場強調，台東7號顏色橙黃鮮豔、耐保存，無硫加工，且產期與高山金針錯開，有利於改善花期缺工及避開颱風豪雨等天然災害的問題。呼籲消費者選購包裝營養標示完整，並貼有「農產品產銷履歷」、「台灣金針」標章或「台農產品生產追溯」條碼產品，吃得更安心。

台東縣政府結合知本天山農場，即日起至6月2日推出賞金針花活動，只要擇一出示今年模範母親相關文件（正本或影本皆可）如各縣市政府或鄉鎮市區公所的公文、邀請函、感謝狀、受表揚的照片等，即享有模範母親本人門票免費優惠。