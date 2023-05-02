曾唱紅《酒醉的探戈》、《美酒加咖啡》、《夢醒不了情》等經典歌曲的「遠東首席歌后」楊小萍，是知名演員楊慶煌的姊姊，今（2日）驚傳離世消息，享壽79歲。

據《TVBS新聞網》報導，有業內人士發文哀悼，「遠東10大巨星、首席慈善歌后楊小萍，已跟隨佛祖身邊去天上修行」，而該業界人士隨後也向記者證實這令人遺憾的消息。

出身上海的楊小萍，3歲時便跟著家人遷往台灣彰化溪湖定居，中學時她和二哥同遊台北，恰巧遇到空軍康樂隊招考演員，兩兄妹抱著好玩的心態一起報名，結果楊小萍被錄取，開始進入演藝圈。

楊小萍是演員楊慶煌的姊姊。（圖／本報系資料照）

楊小萍能歌善舞，還會作詞外，也參與拍攝多部電影，曾和李麗華及楊群合演《長江二號》、與秦漢、林鳳嬌及王釧如合演《咖啡美酒檸檬汁》，更在《群星會》等節目大獲好評。

此外，她也提攜妹妹楊雅卉及弟弟楊慶煌入行，熱衷慈善的她，常參加海內外義演活動，也為老人院、孤兒院舉辦慈善義演，有「慈善歌后」美譽。