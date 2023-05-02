法新社報導，密蘇里州賈普林市（Joplin）居民法默（Mylissa Farmer）去年8月懷孕17週時羊水破裂，市內醫院和240公里外的堪薩斯市（Kansas City）另一家醫院都拒絕替她墮胎。

密蘇里州禁止墮胎，但若孕婦有健康風險，則不在此限。堪薩斯市雖然也在密蘇里州，但那家醫院位於堪薩斯州州界上的郊區，而堪薩斯州允許在懷孕22週之前墮胎。

醫師認定法默應終止妊娠，也認為她有可能出現危及生命的感染，但由於胎兒仍有心跳，決定不執行墮胎。

美國婦女法律中心（National Women's Law Center）為此向聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）申訴，這所機構隸屬於衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services），有權調查受惠於政府健康保險計畫的醫院。

婦女法律中心今天在一篇文章中表示：「法默承受巨大的痛苦、恐懼和羞辱，因為這些醫院無視醫師的醫療判斷。她滿懷悲痛，又擔心自己的性命，只好開了數小時車，跨越3個州，終於在3天後於伊利諾州獲得治療。她獲得必要照護時已開始陣痛，她非常痛苦，可能出現了感染，她覺得崩潰、絕望、自尊受傷。」

醫院管理階層擔心墮胎手術會讓他們陷入法律風險。自美國聯邦最高法院去年6月推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定對墮胎權的保障之後，各州開始各行其是，上述案例凸顯了這種現象引發的混亂。

衛生及公共服務部長貝塞拉（Xavier Becerra）透過聲明宣布要調查這兩家醫院，他說：「幸好這名患者存活下來。但她本來就不該經歷那樣恐怖的折磨。」

貝塞拉說：「我們希望她和所有與她一樣的患者知道，我們會盡全力保護她們的生命和健康，並依據法院命令加以調查，在我們的合法權限內徹底執法。」

貝塞拉還說，他今天發函提醒全國醫院，依據「緊急醫療和分娩法」（Emergency Medical Treatment and Active Labor Act），不管各州法律為何，醫院在醫療緊急情況下都負有提供墮胎的「專業和法律責任」。