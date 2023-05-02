雲林縣有女性公務員忙於工作疏於健檢，發覺罹癌已是末期，衛生局從5月起到9月推出獎勵女性篩檢措施，符合子宮頸抹片、乳房攝影篩檢者只要檢查就可抽獎，同時呼籲企業給假鼓勵女員工篩檢，縣府帶頭鼓勵女員工受檢，2日有2輛篩檢車駐點縣府大門。

縣長張麗善曾探望幾位因忙於工作疏於健檢而罹癌的女員工，看她們的家庭面臨失去支柱，感到不捨與心痛，責成衛生局要加強癌症篩檢力道，縣府帶頭做起，鼓吹縣府附近的公務機關女性都篩檢。

雲林縣府帶頭鼓勵女員工受檢，2日有2輛篩檢車駐點縣府大門。（周麗蘭攝）

衛生局2日推出獎勵辦法，凡35歲到69歲7年以上未做子抹，45歲至69歲初次參加乳攝的女性，只要參加各鄉鎮市公所一站式的4癌篩檢就送200元禮券，限量750份，9月30日以前篩檢者都可抽5000禮券抽獎。

衛生局長曾春美指出，2年一次的乳房攝影檢查今年應有2萬人受檢，目前只有約5000人檢驗；子宮頸抹片檢查今年應有1萬7500人受檢，目前也僅4861人，本縣上班族參加篩檢的比率似乎特低。

縣長張麗善表示，癌症有年輕化趨勢，年輕人罹患癌症對企業是損失，所以縣府倡議企業給假讓女員工篩檢，員工有健康才能拚經濟，各鄉鎮市衛生所每個月都會排一次一站式檢查活動，項目有子抹、乳攝、大腸直腸癌篩檢、 B肝與C肝炎抽血檢驗。

雲林縣府2日舉行記者會公告，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶、秘書長陳渃晴現身說法，她們兩人都是乳癌病友，已恢復健康。

臺大雲林分院乳房外科醫師張菁芳也舉例，一名60歲的婦女摸到乳房硬塊遲遲不肯就醫，2年後乳癌細胞脹破皮流膿，還不敢告訴家人，家人聞到死老鼠味卻找不到源頭，直到必須做心電圖檢查才曝光的憾事。

張菁芳呼籲，有些人以為罹癌就會死，但病程有其發展速度，愈拖只會越棘手、越痛苦。