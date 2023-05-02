日本高人氣女優三上悠亞在日前拋出引退震撼彈，不只讓廣大粉絲直呼不敢置信，更引頸期盼她在引退前最後活動。對此，除了AV達人一劍浣春秋曾指出她會有相當豪華的引退作外，今(2日)也傳出她將來台的消息，讓粉絲們嗨翻，直呼：「一定要去的。」

三上悠亞日前透過個人YT頻道宣布將在8月引退的消息，除了震撼一眾粉絲外，更引發網友們猜測她的引退原因。對此，她也於昨(1日)更新一則題為「引退理由」的影片，公開自己是因為「戀愛了」才決定不再拍片，而影片中也可見到她和出鏡的YouTuber Kano（かの）一起手比愛心的畫面，模樣看似十分甜蜜，也讓粉絲們紛紛獻上祝福，恭喜這對俊男美女。

三上悠亞曝光引退原因。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

另外，臉書粉專《TRE 台北國際成人展》今(2日)曬出一則貼文，指出三上悠亞確定會在8月來台參加2023 TRE台北國際成人展的活動，更在留言區透露會有屬於三上悠亞粉絲的專屬活動，而日後則再公布詳細資訊，消息一出，引起粉絲暴動。

由於此前三上悠亞在影片中提及自己的引退時間點大約在8月份，因而此次的台灣行被不少粉絲認為是最後的公開活動，紛紛留言：「最後一年了，錯過就沒有了」、「要把握最後機會了」、「快引退了豈有不來的道理」、「且看且珍惜」、「三上悠亞最後登台，一定要去的。」