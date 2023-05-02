網路購物詐騙頻傳！經常遭盜用肖像的吳淡如近日透露，有不肖業者使用她與林美秀代言的照片，在網路上銷售號稱同款塑崩褲，12件僅2千多元，比1件2千多的正版貨還優惠。不料消費者收到貨品竟是一堆罐頭，相當傻眼。

吳淡如與林美秀連續兩年代言PP石墨烯塑崩褲，日前出席新款「塑崩褲氣動版」上市記者會，與全新推出的「男版塑崩褲」代言人江宏恩一起同台走秀。江宏恩透露，褲子不僅包覆性好，散熱又快，透氣又排汗，重點是穿了以後循環很好。江宏恩以前穿過各式各樣的機能褲，騎腳踏車的時候容易燒襠，十分不舒服，但這款PP石墨烯塑崩褲完全不會，很適合喜歡運動的男生。

林美秀則是超喜歡新品「塑崩褲裙」，「有時候只穿單件塑崩褲有點害羞，外面有一件小裙子，跳起舞來更自在」。第2年代言的她，稱讚品質優異，跟她之前穿過的內搭褲，洗到鬆垮垮的相差甚遠，她也自信地說：「我都穿得下，比我體積更大的絕對穿得下，大家不要擔心」。