桃園市教育局近日公告國中校長第一波遴選名單，其中在原校服務3任期滿的新屋區大坡國中校長黃博欽，再次放棄到市區大校服務的機會，在大坡任期屆滿10年後，選擇調往同屬偏遠學校的觀音國中，繼續為偏鄉教育奉獻心力。

居住在竹北的黃博欽，10年來每天花1個多小時通勤，但他從不喊累，這次期滿調動反而選擇距離更遙遠的觀音國中。他分享，偏遠學校一向是教育到不了的地方，這些年來他在偏鄉看見許多弱勢學生和家庭的需求，也看到不少教育夥伴的認真與堅持，讓他毫不猶豫繼續選擇到偏遠學校服務，盼讓過去10年的經驗、資源與精神，能在觀音國中持續開花結果。

桃園市新屋區大坡國中校長黃博欽10年來與教育夥伴們，致力幫助學生找到自信。（黃博欽提供／蔡明亘桃園傳真）

黃博欽認為，教育需要深耕，資源貧瘠的偏鄉教育更需要多一點呵護與照顧，許多人在初任時都視偏遠學校為跳板，通常一任期滿即轉調往大校大展經綸，但他卻認為，偏鄉學子才是教育上更需照顧和關懷的一群孩子。

在原校服務3任期滿的新屋區大坡國中校長黃博欽，選擇調往同屬偏遠學校的觀音國中。（黃博欽提供／蔡明亘桃園傳真）

談吐像鄰家大哥哥的黃博欽，在學生眼中毫無距離感，他說，這10年來與教育夥伴們，致力幫助大坡的學生找到自信，讓師生都能在人生舞台上多元展能，使大坡教育的品牌深獲地方肯定，吸引更多資源挹注，促進教育的良性循環，創造出無數師生的「大未來」，顯示教育深耕的重要性。

黃博欽也笑說，觀音國中是他這次遴選的第一志願學校，感謝市長張善政和教育局長官的成全，讓他能到最想去的偏遠學校繼續落實自己的教育理念。他強調「遠近不是問題，就怕自己付出不夠！」未來將秉持教育初衷，期待照顧好觀音國中師生，傳承前任校長柯斯媛的建樹，持續將學校打造為「教育桃花源」，讓偏遠學校的教育偏鄉而不變相。