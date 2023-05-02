節目也深入地底紀錄捷運挖掘工程。（公視提供）

製作人劉志雄工作照。（公視提供）

曾獲三座金鐘獎肯定的製作人劉志雄，在《我在市場待了一整天》兩季節目播出之後，這次以「工業」為題，透過多視角鏡頭的敘事手法，帶領觀眾身歷其境走入工廠，拍攝公視全新工業美學人文紀實節目《我在工場拍拍手》。

《我在工場拍拍手》耗時一年的拍攝時程，每集從近四小時的工作拍攝帶中，淬鍊出半小時的節目播出，精華呈現每個工業製造的細節，談及節目名稱的由來，劉志雄透漏：「起因是拍到龍舟師傅的雙手，覺得這雙歷盡滄桑的手實在太美，所以取其雙關語，除了拍下每位職人的雙手，並為這些撐起台灣重要產業的幕後英雄們喝采。」記錄了三十幾位職人之後，問其對於職人精神的看法，他說道：「只要忠於自己的工作，就是職人。」

從食衣住行四大類別切入，每集規劃2至3位職人進行拍攝，紀錄對象有從業幾十年的職人老將，也有入行幾年，卻擁有熱情和創新的年輕職人，團隊上山下海，甚至全台幾乎跑透透，拍攝深入地底的捷運隧道挖掘工程、高山的伐木作業、也記錄遊艇如何從造船廠運送到碼頭，工作現場的溫度從46度的玻璃廠至3度的清酒袋吊室都有，在在考驗拍攝團隊的體力，談及過程中最困難的部分，劉志雄娓娓道來，「最難的是『建立關係』，因為工廠裡的職人每天面對的是機器，不習慣與人交流，口條是最大的難題，後來只好關掉攝影鏡頭，留麥克風收音，再穿插工廠畫面。」

首周推出的《台灣國酒-米酒》單元，拜訪種植酒米的青年小農、米酒蒸餾資深師傅、清酒釀酒師等，在細節中呈現職人製酒的藝術，說明米酒釀造受氣候、環境等因素影響，所以「製作好酒不難，但永遠不會有最好的酒出現。」而第二集單元《千度烈焰的透明-玻璃》則紀錄工作一甲子的窯口玻璃廠老師傅、自動化設備的玻璃廠等，描寫處於高溫炙熱的工作環境下，職人的體力與耐力備受考驗，進而呈現玻璃手工製造產業所面臨世代傳承的問題。《我在工場拍拍手》每周四晚間九點播出、公視＋同步上架。