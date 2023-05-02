民進黨台北市議員陳怡君2日在台北市議會教育部門質詢時，找來台北市政府吉祥物「熊讚」站上質詢台。陳怡君指出「熊讚太懶了」，每個月的行程平均不到5個，「身為親善大使，行程應該要多一點。」陳怡君說，熊讚應當「出去賺錢」，然後將部分收入以及周邊產品的販售收入，提撥部分金額作為黑熊保育及宣傳用途。

陳怡君指出，從107年至今，身為台灣黑熊的「熊讚」卻沒有出席動物園或是黑熊宣傳相關活動。對此觀傳局長陳淑慧解釋，熊讚的出場有2種，一種是接受申請，另外一種出外景。剛剛報告的就是出外景，前不久有台北花節，去了玫瑰園等；但陳怡君則直言「我真的沒看到」，並直言會有這樣的情況，就代表整個台北市政府完全不關心黑熊。

陳怡君說，熊讚未來跟廠商簽約的過程，因為熊讚是台灣黑熊，能不能有一些回饋給動物園，商品販售價格的幾個百分比，可以做為動物園的台灣黑熊基金？陳淑慧說，目前商業授權是5、6％到市政府的公庫，「熊讚現在可能還不能賺這麼多錢，但行動公益牠會答應的」。

「為什麼賺不到錢？因為這隻熊太懶了啦！」陳怡君說，看看熊讚有多懶，今年1月行程只有3個、2月行程4個、3月7個、4月4個行程，「熊讚真的很懶惰，日子過太爽，熊讚行程要多一點，你是親善大使。」陳怡君說，熊讚可以多去動物園，每周都去，多賣一點熊讚商品。

雖然穿熊讚衣服很辛苦、很熱，但可以多找一點人在動物園揮揮手、跟小朋友拍照，或許可以促進熊讚的產品賣更好，「努力賺錢給黑熊來用、改善黑熊生活，你是台灣熊讚欸、是台北市的驕傲」。

「錢賺這麼少就是因為你這麼懶，出去賺錢好不好。」陳怡君說，世大運都結束了、任務結束了，熊讚不怕沒工作嗎？要求觀傳局、動物園可以思考溝通一下。

觀傳局表示，熊讚身為台灣黑熊，在推動黑熊保育不餘遺力，經常透過臉書粉專貼文或影片推廣愛護黑熊議題。熊讚授權金如何能為黑熊保育盡份力，將與動物園討論長遠可行的方案。

另有關熊讚行程場次，觀傳局補充，熊讚在疫情期間出席活動場次雖有減少，但已逐漸恢復，像今年2月的2023台灣燈會及3月的全國原住民族運動會、世界棒球經典賽直播派對，都能見到熊讚加油、互動身影。未來也會幫熊讚勤接公益、校園及環保通告，讓民眾能更常見到熊讚。