根據央廣網旗下大灣區之聲報導，香港特區行政長官李家超5月2日公布香港區議會改革方案的最新詳情，說明新一屆區議會將設470個席位。而為確保國家安全、全面落實「愛國者治港」原則，區議會將引入資格審查制度。

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