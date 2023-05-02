香港區議會將引入資格審查制 落實「愛國者治港」 16:362023/05/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特區行政長官李家超2日表示，香港議會將引入資格審查制度，落實「愛國者治港」。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據央廣網旗下大灣區之聲報導，香港特區行政長官李家超5月2日公布香港區議會改革方案的最新詳情，說明新一屆區議會將設470個席位。而為確保國家安全、全面落實「愛國者治港」原則，區議會將引入資格審查制度。 香港特區政府敦促美國 停止濫用世貿平台抹黑香港 香港法定最低工資調升 5月起每小時40港元 K董沒說錯！「才去過新加坡」他爆台灣觀光慘輸真相 #李家超 #資格審查 #香港 #愛國者治港 也許您會感興趣 推薦閱讀 四技二專技優甄審 9日前受理繳費及資格審查申請 12:252023/05/02 生活 中、重症確診考生因住院缺考統測 可提資格審查申請補救 20:282023/04/26 生活 女大生網約香港猛男 遭傳血腥照恐嚇買萬元點數 15:502023/05/01 社會 野生影帝周潤發街頭被捕獲 67歲模樣曝光「氣色差略顯疲態」 09:412023/04/24 娛樂 李家超：區議會將保留一定選舉成分 須符愛國者治港等三原則 11:032023/04/25 兩岸 香港特首李家超率團 出訪大灣區大陸城市4天 10:342023/04/22 兩岸 中共政法委書記會鄧炳強 盼港紀律部隊堅定執行國安法 21:042023/04/25 兩岸 港旅遊業人士：預計「五一」60萬旅客訪港 恢復至疫前6成 10:492023/04/24 兩岸 香港34歲男確診猴痘 上月曾到台灣一周 13:072023/05/02 生活 鼓鼓唱完五月天開場再會香港粉絲 被點歌靠阿信眼神帶來安全感 19:252023/04/23 娛樂 台灣純網路保險開不成 香港網保生意旺 00:052023/04/27 財經 英國議員小組發表 香港媒體自由狀況和黎智英案的報告 11:082023/04/25 兩岸 天主教香港主教：天主教肯定愛國責任 代表重視人民尊嚴 11:242023/04/28 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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