苗可麗劇中飆罵飆到爆青筋。（羅永銘攝）

苗可麗、江國賓、王振復、陳珮騏等人今出席三立最新8點檔復仇大戲《天道》記者會。苗可麗在劇中和張銘杰演夫妻，幾乎每場戲情緒都很濃，展現超強罵功，但有回竟罵到爆青筋，下戲後腎臟砰砰急速狂跳，自嘲「那2粒一直脹」，「現在有點年紀了，那天下戲我連喝水都沒辦法，腎上腺素衝太多上來。」連老搭檔江國賓在一旁都看得都驚呼，「他罵到臉都像腦充血。」

苗可麗透露長年的皮蛇問題，也因為演戲情緒太濃烈「牙起來」，「我每隔一兩個月就會長出來，以前都在腰，現在在大腿，長2、3顆就停住。」每回下戲苗可麗都會靜心專注在自己呼吸，把負能量都「消磁」，但昨天還是做了一個不舒服的夢，她夢到櫃子長出一堆蟲子，蟲子不斷亂竄，一起床立刻上網查解夢，所幸這個夢是吉兆，「櫃子代表貴人，蟲子的意思就是麻煩會得到解決。」

王振復（左起）、江國賓、謝承均、曾智希劇中有複雜情感糾葛。（羅永銘攝）

先前楊子儀因檔期問題無法再演出，遭三立大動作封殺，江國賓飾演年老的楊子儀，他透露其實對整件事情不甚了解，只是有場回憶戲，原本是由楊子儀演出，現在得親自出演。王振復第一次參演三立8點檔，和陳珮騏演夫妻，劇中2人床戲不少。

王振復（左二）作勢要親謝承均（左三），左為陳珮騏、右為曾智希。（羅永銘攝）

陳珮騏透露其實王振復一開始不知道有床戲，還緊張沒帶牙刷清潔口腔，「身經百戰」的陳珮騏安撫他說，「我也不打算刷牙。」才讓對方放鬆。戲裡王振復壓力大時就會飆賽車或找老婆親密，被虧「飆2種車」紓壓，陳佩騏轉頭問：「那我是什麼車？」王振復搞笑回：「妳是高鐵。」

謝承均和曾智希劇裡將譜虐戀。（羅永銘攝）

謝承均這回和曾智希在泰國有甜蜜邂逅，曾智希透露去年11月和老公、謝承均就先到泰國旅遊，她特地向四面佛許願能和謝承均合作戲劇，沒想到夢想成真；謝承均也為戲瘦身，現在體重不到70公斤。

而Gino擺脫上一檔飾演「道士」的草根形象，這次飾演帥氣獸醫，只是每回帥氣登場最後都悲劇收場。他一開場牽著6隻大狗帥氣登場，但其實拍攝當下快被五馬分屍；還有場他如廁的戲，一邊回想和對手林萱瑜吵架內容，氣憤不已，拉拉鍊竟夾到下體，痛得哀哀叫。

三立最新8點檔復仇大戲《天道》將於5月3日晚上8點播出。