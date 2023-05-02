台北市議員徐巧芯昨在臉書上傳與市長蔣萬安視察廣慈博愛園區社福大樓照片，並寫「我絕對不會說沒來的人是不關心」，卻惹怒藍綠議員，質疑蔣市府未通知視察行程。面對媒體詢問事件始末、市府是否出現行政疏失，台北市長蔣萬安2日並未給予正面回應。

蔣萬安今下午參加「台北市112年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，媒體詢問視察廣慈博愛園區行程始末、是否曾與戴錫欽通話表示應徹底檢討、市府是否有行政疏失等問題，蔣萬安皆未回應，僅快步進入大會。

徐巧芯昨與蔣萬安視察廣慈博愛園區社福大樓，事後透過臉書貼出與蔣萬安說話的照片，自稱碰到市民反映廣慈地下室停車場太滑，對機車族不友善，台北市都發局雖已貼上防滑條，但治標不治本，她把握機會當面和蔣萬安反映，建議應更改鋪面材料，也獲正面回覆。徐巧芯最後補了一句，「我絕對不會說沒來的人是不關心。」

沒想到此話一出不只打到綠營，連同黨議員都認為被諷刺，國民黨議員秦慧珠氣憤表示，為了這件事，她昨天已把副市長、府會連絡人罵一頓，也酸市府這活動肯定不重要，完全沒有其他議員，「我們都沒收到通知」。

台北市議會議長戴錫欽則說，若被外界解讀為獨厚某議員也不好，因為選舉攻防，蔣的公開行程應該要讓選區議員知道，他也和蔣萬安通過電話，蔣也認為不應該發生，將會徹底檢討。