桃園市長張善政今天主持「桃園市政府社會企業委員會112年第1次會議」。(青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府積極鼓勵NGO轉型為社會企業，透過3大服務與每年超過100萬元的「創業資源」補助，加強扶植年輕人返鄉創立社會企業，解決桃園在地的社會或環境議題，讓桃園成為青年創業最友善的城市。

桃園市長張善政今天主持「桃園市政府社會企業委員會112年第1次會議」，邀請前行政院長同時也是台灣尤努斯基金會的榮譽顧問毛治國擔任委員會的首席顧問，除了帶來社會企業趨勢議題分享外，現場還安排心輔犬團隊進行體驗互動，透過與狗老師的互動，讓委員們能夠體驗由狗老師帶來超越言語療癒的感動。心輔犬團隊希望可以幫助更多不同狗場，或是動物之家裡面的浪浪，讓牠們有機會可以站上舞台，就像心輔犬一樣，服務各式各樣不同的人，讓這個社會變成人犬共好。

藉由這次的互動體驗，讓委員會的委員們對於流浪動物的議題能夠有更深刻的體驗，也希望在未來市府針對寵物收容的議題或是貓狗陪伴長輩等相關議題與社會企業合作，讓「永續＋」持續在你我的日常生活發酵。

青年局指出，社會企業是國際發展趨勢，也是世界各國家用來解決環境永續、落實社會關懷的重要手段，因此希望能夠有更多關注社會、環境或是永續議題的人可以來桃園成立社會企業，市府為了推動、育成及輔導本市社會企業團隊，透過3大服務「推廣活動」、「輔導陪伴」加上每年超過100萬元的「創業資源」補助，鼓勵桃園青年成立社會企業，打造幸福社企生態及青年創業友善。