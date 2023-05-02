這是特斯拉第一次同時在數個市場調漲兩款最暢銷車型的價格，但在經過前一輪的大降價後，其電動車價格仍比1月便宜許多。

今年截至4月中旬，特斯拉曾6度降價。

上個月執行長馬斯克在財報發布後表示，現在公司的首要之務是銷量增長，而非維持利潤，待自動駕駛軟體推出後再來衝刺獲利。

根據官網顯示，特斯拉在不到兩周時間內第二度調漲在美國的售價。特斯拉Model Y和Model 3在美國的價格均小幅調漲250美元。現在Model Y價格自47,240美元起跳，Model Y Long-Range和 Performance車款售價分別調漲為50,240美元和54,240美元。

Model 3價格最親民的車款最新售價為40,240美元，而Model 3 Performance售價調漲為53,240美元。

這是自1月以來，特斯拉最便宜的車款Model 3首度調漲在美國的價格。不過，後輪驅動的入門款Model 3在美國的售價仍比年初便宜約14%，而Model Y Long-Range在美國的價格仍然便宜約24%。

網站上的資訊顯示，在加拿大、日本以及其第二大市場中國，價格的調整幅度與美國差不多。

在加拿大，Performance版Model 3和Model Y價格調漲300加元（約222美元）。在日本，入門款Model 3價格調漲37,000日圓（約269 美元）。在中國，特斯拉的調漲幅度為2000元人民幣（約289美元）。

為了應對來自比亞迪等本地品牌日益激烈的競爭，特斯拉去年起開始在中國降價，在這個全球最大的電動車市場掀起了一波價格戰。