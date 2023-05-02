今（1）日為年度五一勞動節，五一行動聯盟今日恢復過往五一勞動節遊行，並以「8年全執政、勞工算總帳」為本次遊行主軸。勞動部表示，自2016年起已連續七年調漲基本工資，同時也強調我國全時工作者2021年的每週經常性工時為41.6小時，比起韓國的43.9小時、日本42.5小時，勞工的工時權益已有逐步改善。而許多網友卻紛紛認為「物價指數超越實質收入，怎麼跟日韓相比？政府有發現民間疾苦？」引發討論。

面臨2024總統大選及立委選舉即將到來之際，今年全台各勞工團體上凱道「算總帳」，要求執政的民進黨正視7年諸多政策上的問題，本次遊行4大訴求包含「勞工要加薪、國假要恢復」「青年要希望、老年要尊嚴」「非典要保障、醫護要勞權」「工會要有力、3權要完整」等。聯盟指出，中央完全執政的民進黨繳出一張令勞工失望透頂的成績單，低薪、高工時，以及收割第一線防疫成果等，讓台灣成為血淋淋的「過勞之島」。

勞動部表示，自2016年起已連續七年調漲基本工資，月薪由2萬8元，調升至2萬6,400元，總調幅近32％，時薪由120元調升到至176元，總調幅近47％，已落實照顧基層勞工的承諾，並保障初入職場的青年勞工薪資權益。同時勞動部也強調，國定假日目前由內政部統一規範，為保障勞工週休二日的權益，現勞工每年總休假日數為116日。而我國全時工作者2021年的每週經常性工時為41.6小時，比起韓國的43.9小時、日本42.5小時，勞工的工時權益已有逐步改善。

而此消息一發出，許多網友紛紛在相關新聞連結下方留言表示「缺蛋，物價漲的很誇張，現在蛋價有稍微回落，可物價跌不回來了」、「政府的嘴、騙人的鬼」、「韓國，日本，薪資十幾萬起跳，怎不比」、「勞資調整時，政府也要考慮物價，否則每次調薪的幅度都趕不上通膨的速度，如果是這樣的話，還不如不要調薪」、「薪資追不上房價才是重點」、「物價指數超越實質收入，怎麼跟日韓相比？政府有發現民間疾苦？」。