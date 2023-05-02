韓國政府將於今年11月首次公開出版《北韓生活實態報告》，其中將收錄韓國統一部對於脫北者面談調查等掌握到的資料。

據韓聯社報導，韓國統一部2日表示，將於11月左右出版包括北韓經濟活動、居民意識等內容的《北韓經濟與社會狀報告》。該部門自2010年起，每年面向400多名脫北者和有過訪問北韓經驗者，進行面對面調查並制定相關報告，但該報告此前僅與相關機構共用，此次將是首次對外公開。

相關報告根據脫北者的出身地區、職業、性別等社會人口學特點統計分析，綜合記錄各個時期北韓社會的變化情況，還介紹了北韓居民如何接觸韓國等外國大眾文化及接觸程度等。相關報告預計在之後，也將以英文出版。

韓國總統尹錫悅上月曾表示，只有北韓人權真相公諸於世，國際社會才能與韓國聯合起來共同遏制北韓破壞和平的企圖。有關官員表示，出於對韓國國民知情權的考慮，政府決定公開出版報告。據分析，政府此舉是為了向國內外宣傳北韓惡劣的人權和生活狀況，同時意在對北韓施壓。

在此之前，韓國統一部於今年3月首次公開發行《北韓人權報告》，這份報告大量訪問脫北居民，收錄北韓政權濫用公共權力殺人或公開處刑等人權慘狀。