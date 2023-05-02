新台17線通車示意圖。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄左楠及濱海城市居民往返市區，主要以台17線為主，因應半導體材料S型廊帶帶來周邊交通需求，將新闢新台17線改善交通環境。高市交通局指出，原先規畫道路寬度40公尺，但沿途會經過左營海軍基地，經過雙方協調後將更改成30公尺，維持軍區出入順暢。今日終獲內政部拍板通過，台17線全長7.1公里，初估經費14億元，2024年初施工，2026年底通車。

新台17線南段今日獲內政部拍板，於2024年施工，預計2026年完工通車。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

左楠、濱海地區居民東側受限半屏山與西側海軍基地限制，長期以來高雄東側行政區南北向交通只能由台17線及地區主要道路左營大路提供服務。近年左楠地區快速發展，2008年開始推動「新台17線濱海道路建設計畫」，新闢道路改善周邊交通環境。

但由於原先規畫路線涉及左營海軍基地，與軍方互相協調未果。後續行政院打造南台灣S科技廊帶，預計許多科技大廠進駐，帶動周邊發展，進而交通需求大增，為此，高市府與軍方各退一步達成協議，市府將原先規畫道路寬幅從40公尺縮減置30公尺，而軍方也遷移部分營區供路線使用，提出「新台17線南段主要計畫變更案」，今日終內政部都委會審議通過。

新台17線全長7.1公里，分為北、南二段，北段由橋頭區典昌路至楠梓區德民路，已於2022年6月完工通車，南段由德民路行經左營南門圓環，因途經軍營，路寬改為30公尺，初估經費14億，預計2024年施工，2026年底完工通車。完工後南門圓環9路口將所減成3個，並且改建成公園，民眾到公園玩時還可到南門參觀，讓南門終於不再是一座「孤島」。

交通局表示，全線開闢通車後，將可縮短橋頭至左營26％車行距離，同時減少30％行車時間，實際換算車行距離縮短2.6公里，節省旅行時間約15分鐘，並將轉移翠華路30％至50％車流，維持翠華路道路服務水準最少D級以上(車流穩定)，可望加速半導體產業聚落形成、完整鏈結周邊產業園區交通路網。