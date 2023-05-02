桃園市中壢區中平路故事館、壢小故事森林與壢景町，形成「中壢城市故事館群三部曲」，其中壢景町委外營運，期間碰上疫情廠商不敵虧損終止合約，市府文化局目前委託學藝員策進會短期營運，相關經營管理公開標租案將召開3場現地說明會，期盼邀集民間團隊進駐，共同傳承歷史建築文化價值。

中壢城市故事館群包含中平路故事館、壢小故事森林與壢景町，分別呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等不同歷史面向與多元的文化記憶，其中壢景町中壢警察局日式宿舍群位於中壢分局旁，興建於1941年，除了本身的歷史建築特色外，也是台灣首次民主街頭運動「中壢事件」的見證地點，2013年公告登錄為歷史建築。

文化局指出，壢景町在2019年11月開館營運，過沒多久碰上新冠肺炎疫情，委外營運廠商同時經營好幾個案場，因為財務上有困難，經過協商在去年9月終止合約，為讓服務不中斷，隨即委託學藝員策進會短期經營館舍與策展。

目前壢景町招標文件公開閱覽，另將於5月3日下午3點半，以及5月4日上午上午9點半、下午3點半舉辦共3場現地說明會，該館舍是佔地700坪的日式宿舍園區，規畫1間餐廳附明火廚房及2間展覽空間。文化局表示，過去因為疫情廠商迫於無奈退出營運，如今民眾回歸正常生活，也接到不少有意營運文化館舍的洽詢電話，期盼有更多團隊共同傳承歷史建築價值與在地故事，打造成為中壢熱門文化地標，串聯鄰近區域及帶動文化產業發展。