林志玲穿上3年半前在婚禮After Party上的流蘇小禮服性感登台。（陳俊吉攝）

林志玲不論是腰間還是大腿都沒有一絲贅肉。（陳俊吉攝）

48歲林志玲2019年閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，並在2021年底生下寶貝兒子，成為新手媽媽後將重心放在家庭，鮮少出現在螢光幕前，今（2日）時隔半年在公開場合露面，受邀擔任醫美器材代言人，她已瘦回產前曼妙身材的她，精心挑選3年半前在婚禮After Party上穿的流蘇小禮服性感登台，不論是腰間還是大腿都沒有一絲贅肉，讓全場驚呼不已。

減肥對女人來說一輩子的課題，林志玲也不例外，她表示尤其是當了媽媽以後，常會忙到忘記照鏡子，「都會說服自己說這是『幸福肥』，抱著孩子，肚子也會往前凸出來，骨盆也愈來愈大， 很難收回來，直到有天我帶孩子出門，在大鏡子看到自己，想說『天啊！這是誰』」，才透過朋友介紹接觸醫美，「保養臉之餘也要保養身體，身體才會給你健康」，透露自己這幾年都太放縱，只敢穿寬鬆的衣服，最近才開始穿比較緊身的衣服，老公AKIRA也感受到變化直呼：「妳變瘦了！」

至於是否有機會再拚一胎，林志玲直言「我我辦不到，對不起我真的辦不到」，強調兒子是上帝給他們最好的禮物，「有一個已經很滿足了，我會用一生灌溉我的家庭，把所有的愛給孩子」，也開心分享兒子長超快，「根本從嬰兒期（指2歲前）跳過直接到兒童期，身高已經跟4歲小朋友一樣了」，還不忘透露「他雖然比較黏我，但也很愛爸爸帶他出去玩」。