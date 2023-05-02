前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，陳水扁今北上凱道，赴總統府、行政院、立法院各黨團，針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案規定洗錢定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願；民進黨立院黨團由總召柯建銘及立委王美惠、賴惠員接見，國民黨團則在早上就表示，「不會見阿扁」。

陳水扁昨宣布今天將首次行使憲法的請願權，籲請關注行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》，涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

陳水扁今天下午3點現身凱道遞交請願書，精神看起來很好，發表談話時也中氣十足，而總統府由發言人高遵代表接受請願書；接著，陳水扁前往行政院，並由公共關係處長莊麗蘭出面接待，莊相當客氣問陳「要不要進來坐一下」，陳水扁則禮貌的回絕。

約4點左右，陳水扁抵達立法院，由王美惠、賴惠員一左一右攙扶，先到民進黨團後，緊接著前往民眾黨團和時代力量交付請願書，與黨團討論過程採密會方式，最後在時代力量向記者媒體說明，並讓媒體提問。