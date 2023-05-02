桃園市八德國民運動中心羽球場天花板崩塌事件，引起民眾關注，後又被發現北景雲計畫中許多工程瑕疵，八德國民運動中心、大湳消防分隊等場館有百項缺失。新工處表示，列管缺失皆已改善完成，僅剩下漏水部分有待觀察，而大湳消防分隊前廣場的夯土修補工程也已進入養護階段，預計月中就能完成並開放。

八德國民運動中心去年遇到強震，豈料綜合球場天花板上的吸音板整片掉落，下方還有幾名正在運動的民眾，倒塌瞬間全被監視器錄下，畫面險象環生，工程安全備受質疑。後又被爆料北景雲計畫其他場館瑕疵眾多，不僅八德國民運動中心列管缺失60項，大湳消防分隊列管缺失更高達166項，新工處於今年初陸續請廠商著手維修，目前列管缺失皆已改善。

大湳消防分隊前廣場因夯土流失導致地層下陷，最嚴重曾出現5公分的高低差，且地面磁磚龜裂狀況嚴重。新工處回應，大湳消防分隊前廣場地層下陷，研判是因為消防車重量本就比一般車輛重，而景觀用的夯土無法承受過大的重量，因此導致夯土流失、地層下陷。

新工處說，針對廣場夯土流失問題，已於3月底分2批進行改善工程，先將地磚打掉並加強內部基底，第1批已於4月中旬完成，第2批改善工程目前進入地坪養護階段，預計5月中旬會完成，屆時便會開放。此外，針對其他場館的漏水狀況，會先評估漏水情形，採「打針工法」，另也會在窗台、屋頂加塗防水漆，加強防護。