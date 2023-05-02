全台竊電案件層出不窮，為展現台電稽查竊電決心，台電屏東區處長饒祐禎拜會屏東地檢署檢察長陳盈錦，期待強化竊電連繫平台合作網絡，會中研商各項防制工作及協力合作事項，屏檢表示將全力協助，擴大竊電案件聯合查緝強度，期有效遏止違法竊電情形發生，以維公共安全及減少全民損失。

台電屏東區處長饒祐禎(左)拜會屏東地檢署檢察長陳盈錦，期待強化竊電連繫平台合作網絡。(台電提供)

饒祐禎表示，檢方自2018年來指揮警方長期查緝違規用電，共查獲353件、追償8269萬元，減少1716萬度電損失。近期因民眾受不肖業者影響，仍有違規用電情形，且因違規用電遭民眾刻意阻擾，包括加裝鐵網、飼養兇猛狼犬或要求檢視證件、出示搜索票等，導致稽查人員不得其門而入、錯失查獲時機。

台電認為，有必要聯合地檢署，擴大查緝違規用電，也希望屏檢能與台電公司共同辦理對外宣導。

屏東竊電頻傳，台電與屏檢合作，期待強化竊電連繫平台合作網絡。(台電提供)

陳盈錦表示，台電屏東區處所提供稽查追償金額統計，從2018年到2022年分別收到104、54、53、43與79件違反電業法案件，稽查經追償的金額分別為2138萬、976萬、1038萬、866萬及2417萬，今年3月份為止，收案件數已有20件，追償金額532萬，聯合查緝工作績效卓著。

台電強調，透過與地檢署交流互動，共同合作打擊犯罪，杜絕違規用電，並透過專責檢察官指揮偵辦查緝竊電及建立快速回應溝通平台，不僅減少台電損失，也共同維護民眾用電安全。