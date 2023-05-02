花蓮縣議員張美慧今天質詢時不滿民政處敷衍了事，她指花蓮美崙山公共設施兩案件，辦理會勘不僅「不必通知議員到場」，之後改善經費約9萬多元，過了7、8個月，往返22張公文書，至今仍懸而未決，民政處根本漠視民意、毫無效率。

民政處長明良臻則解釋，已接獲許多議員、民眾針對美崙山的相關建議，第一時間安排高壓清洗機清除步道上青苔避免溼滑，周圍環境也持續改善，會進行「系統性」處理。

縣議員張美慧提出花蓮美崙山公共設施兩案件至今未獲回應，民政處長明良臻答詢仍含糊不清。（王志偉攝）

張美慧指出，去年8月24日美崙山長青歌唱會反映，美崙坡道進入歌唱會入口處，建議加裝爆閃燈，維護長者安全；直到10月12日縣府才辦會勘，民政處11月2日告知經費需求98000元，張美慧隨即簽出這筆建議款。

但遲遲等不到下文，一直等到選舉結束後，縣議員已換屆的去年12月28日，收到縣府回文表示，業「由相關單位彙整辦理」；

張美慧不滿，直到今年2月18日縣府民政處再度舉辦會勘時，她卻未獲通知到場會勘，詢問民政處承辦人員，獲得的回覆是「處長說不用」，她得知後向縣府反映，才在會勘前一天晚上將會勘公文送達服務處。

張美慧會後受訪表示，明良臻的回覆不僅仍未正面回應、改善期程也回答不出來，何謂考量「系統性」處理更是含糊不清？她質疑縣府為民服務的核心價值已淪空談？一件公共設施改善案，歷經7、8個月，共22張公文書往返，效率之差，讓人驚嘆。

縣市政府均有編列議員小型工程款，花蓮縣預算科目是「議員地方仕紳建議款」，每名議員1年6百萬元，花蓮縣議會整理的「2022年議員建議案執行比例一覽表」，內容顯示，去年第19屆32個議員中，核定額「低於七成」者有13位，排行倒數第一的民進黨籍議員張美慧，核定金額僅276萬餘元「不到五成」，倒數第二、三名是無黨籍的楊華美（307萬元）、未尋求連任的民進黨議員莊枝財（341萬元），平均是八成四。