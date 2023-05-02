111年度個人綜所稅自5月1日起開始申報，警方擔心不法份子蠢蠢欲動，利用民眾對於稅務申報業務的一知半解，以詐騙簡訊、電子郵件及偽造信件等詐騙手法，引誘民眾上當，騙取個人資料造成財產損失。為此，台北市警保安大隊特別於大稻埕觀光碼頭設置「機動派出所」，宣導民眾如何識詐防止被騙。

保大指出，近來詐騙集團常以報稅、補稅及退稅名義，利用通訊軟體、電話、簡訊及電子郵件等實施詐騙，例如：「以稅務電子數位化普查為由，要求民眾用手機掃描QR-Code至特定一頁式網頁表單登錄，竊取個人資料」、「發送扣繳稅款異常通知的假電子郵件，請民眾逕自連結所附詐騙網址申請退稅」、或「以電話通知民眾將匯入退稅款，誘騙民眾持金融卡到提款機輸入帳號」等詐騙手法，騙取民眾錢財。

111年度個人綜所稅申報分為：1.人工申報、2.二維條碼申報、3.網路（含手機）申報等三種方式，財政部為提高效能及服務品質，積極推廣「手機報稅3.0」神隊友，民眾可用手機登入「財政部電子申報繳稅服務網」，選擇驗證身分「認證三選一」，不受時間及地點限制，即可完成一年一度的綜合所得稅結算申報大事，既便利又安全。

保安大隊呼籲，為避免各種「稅務詐騙」的不法情事發生，除提醒民眾，政府不會以電話通知退稅、更不會要求民眾提供信用卡安全碼，民眾若收到疑似以國稅局名義或來路不明的郵件、簡訊或Line等詐騙訊息，請勿輕易點擊連結或回覆個人資料，如有任何疑慮請撥打165反詐騙專線或向各地區國稅局確認、小心查證，透過識詐止詐避免受害。