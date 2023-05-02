前總統向總統請命 扁：廢掉褫奪公權。曾薏蘋攝

前總統向總統請命 扁：廢掉褫奪公權。曾薏蘋攝

前總統陳水扁今現身凱道，為兒子民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞面臨解職向蔡英文總統請命，陳水扁中氣十足，在人車鼎沸、寬闊的凱道上，都淹沒不了扁陳詞的聲音，《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，不是防制參選；乾脆廢掉褫奪公權，就由立法院、行政部門決定誰這輩子可以參選，誰這輩子不得參選。

總統府派出公共事務主任高遵出面接下陳水扁的請願書。總統府發言人林聿禪表示，陳前總統於今日下午送請願書予總統府，已在第一時間交給林佳龍秘書長。陳前總統關切的相關法案已在立法院審查，總統府尊重立法院的議事與討論；而關於司法個案，總統府向來的立場是尊重司法，不評論也不涉入司法個案。

陳水扁今天一身西裝筆挺，在台北賓館前下車，雖然拄著拐杖，但是可以看出身體十分健朗，在台灣客社創社社長張葉森等友人、支持者陪同下，步行前往總統府，隨後在總統府正門口發表談話。

陳水扁說，他重回凱道，來到府前，行使這輩子第一次的請願權，作為首位保外就醫受刑人，享有憲法保障的請願權，昨天他特別循例向監方報告這個行程。剛才他正式呈遞請願書，除了書面內容以外，他也做一下補充。

他說，最敬重的蔡總統，已經沒有兼任民進黨主席，比較沒有所謂政黨利益或選戰利益的考量，特別蔡總統已經兩任第七年任期也沒有要不要連任的問題，以總統的高度，相信應該可以聽得進他以下的補充意見。

他說，洗錢防制法是2005年他任內通過多法案，他非常清楚，當時是為了因應世界潮流，由於時間倉促，包山包海，像雜菜麵都是拼湊而成，很多不同犯罪態樣全部放進去，是為了防制洗錢，不是為了防治參選，今天有人誤用，認為觸犯《洗錢防制法》，不管是緩刑或易科罰金，今後一律不得參選，觸犯者就終身不得參選，完全誤會該法的立法宗旨，「我是過來人，有必要跟蔡總統補充報告」。

他說，美國洗錢防制完全為了國家安全、反恐戰爭，重點都放在組織犯罪、集團犯罪或國際詐欺等，絕對不是涵蓋所有洗錢，今天我們包山包海的洗錢防制法，跟國家安全無關的也要納入，也不是煙毒犯或集團組織犯罪，或影響國家安全很多不同態樣的，「美國給我們看，我們超越它（美國立法）也沒關係」，但從洗錢防制、參政防治，那就有問題了。

他說，台灣是五權憲法國家，有司法院、法院法官再定奪有罪無罪，縱使有罪，只要不是死刑、無期徒刑，對於褫奪公權就是要非常慎重，最高褫奪公權上限就是十年，沒有一輩子的，除非背叛死罪或無期徒刑，今天立法院要通過褫奪公權終生的法案，可以超越法官嗎？

他說，法官都沒這麼大的權利，行政院提出這樣的版本、立法院要強行通過，這不是很奇怪嗎？完全不符合立法宗旨，要至法院於何地？如果這樣，褫奪公權乾脆廢掉吧，由立法院、行政部門決定誰不得參選。

他指出，自己也是更生人，年輕時曾為了蓬萊島案坐牢，更生人受到更生保護法保護，監獄行刑法第一條開宗明義，行使目的在促使受刑人改過向上、適應社會的生活，「我們今天無視更生保護，為了年輕世代所犯的錯誤剝奪終生參政權，這樣對嗎？合理嗎？更生保護是假的嗎？」

他表示，褫奪公權廢掉，更生保護也廢掉，不要再自欺欺人，希望提供蔡總統作為重大參考。在美國有個判例，對於州法律要來剝奪限制國會議員參政權，最高法院判決違憲無效，美國的例子台灣難道無動於衷？當作沒看到嗎？不符合比例原則、違憲中的違憲。