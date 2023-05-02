張本渝與夏如芝首次交手，對於彼此婚姻狀況各有見解。（華視提供）

梁赫群、馬力歐共組「阿達私房菜」，在戲中尋求張天霖的贊助。（華視提供）

張天霖苦苦追求張本渝，完結篇中將揭曉結果。（華視提供）

何如芸在《婚姻結業式2》中和陳慕義結縭時間長達15年以上，為對方改變許多，仍面臨丈夫外遇危機；而在現實婚姻中，何如芸自招有另外一半時，她會把對方的時間當成第一位，寧願犧牲自己的工作也要配合對方的行程，會把所有時間、精力跟心力花在對方身上，變成愛情至上的「戀愛腦」。

馬力歐劇中守護何如芸多年，後遇到王以路陷入熱戀，但最終馬力歐仍拒絕了王以路對於兩人的未來規劃。現實中馬力歐遇到老婆後，價值觀改變許多，「以前會買很多的奢侈品，結果累積很多負債，壓得自己端不氣來。」但結婚後，太太的樸實個性、勤儉持家，讓他變成在購物上會量力而為，當用則用、當省則省。

茵芙劇中和邱凱偉因分居後反而更珍惜彼此的愛，也回憶起彼此的細心。茵芙分享單身時常因工作關係，一收工就會隨性地去看電影、吃喜歡的餐廳；但有另一半以後，她開始學習延遲享受，收集好想去的餐廳名單，再與另外一半一起去，體驗不一樣的樂趣。

相較之下，理性的田中千繪則說，她最理想的關係就是能夠讓另一半喜歡最自然的自己，也希望自己會是個接納對方優點及缺點的人，「這樣感覺就可以長久在一起 。」

劇情迎來精彩完結篇，謝祖武希望觀眾可以期待一下完結篇，最後一集的亮點很多，可以看到每一個人找到屬於自己的歸宿，還有每個人的選擇。《婚姻結業式2》5月7日晚間８點公視台語台、10點華視頻道正式迎來精彩完結篇。