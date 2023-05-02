美國加州蒙特利灣（Monterey Bay）日前出現罕見的狩獵畫面，一群殺人鯨（orca，亦稱虎鯨）集體向2隻成年灰鯨（gray whale）發動攻擊，雙方纏鬥近6小時之後，遍體鱗傷的灰鯨逮到機會朝淺水處奔逃，躲過一劫。

綜合《每日郵報》、科學新聞網站Live Science報導，任職於蒙特利灣賞鯨公司（Monterey Bay Whale Watch）的攝影師布洛斯基（Evan Brodsky）在3月30日透過空拍機捕捉到驚人的畫面，30多隻殺人鯨先是包圍2頭成年灰鯨，再試圖從四面八方衝撞、啃咬牠們的身體，過程中只見灰鯨緊緊相靠，不斷翻身躲避攻擊。

美國加州蒙特利灣3月底出現罕見的狩獵畫面，一群殺人鯨集體攻擊2隻成年灰鯨，雙方纏鬥近6小時後，灰鯨負傷逃走。

加州大學聖塔克魯茲分校鯨魚生態學家費蘭德（Ari Friedlaender）說，殺人鯨捕食灰鯨不是新聞，但牠們通常會以年幼灰鯨為目標，像這樣的畫面實屬罕見。

幾個小時激戰下來，2隻成年灰鯨雙雙身負重傷，但還是設法掙脫敵人糾纏，游向海岸邊的淺水區，在那裡可以防止殺人鯨從身下進行攻擊。一般而言，成年灰鯨可以長到15公尺長，體重達40公噸，相較之下，殺人鯨的體長只有8公尺，體重約5.4公噸，除非集體合作，否則不是灰鯨的對手。

科學家表示，殺人鯨斗膽攻擊成年灰鯨的行為，可能代表後者的族群繁衍出現了問題，沒有可作為目標的小灰鯨；也可能是殺人鯨群缺乏其他食物來源，才冒險向灰鯨發起挑戰。不過目前僅有單一事件，無法據此確認鯨群的發展情況，未來還需要進一步觀察。