台股今年上半年迎來投資曙光，尤其以大型績優股最為亮眼，兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)追蹤藍籌30指數，精選30檔績優成分股，其中高達22檔為台股市值前50大個股，佔藍籌30指數權重高達九成，比如台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電（2308)等資優生，堪稱台灣50的精粹版。

兆豐投信指出，2023第二季庫存調整告一段落的機率大，再加上升息循環接近尾聲，預估資金面壓力緩解，產業復甦行情可以期待。儘管景氣面看好，目前市場尚存在不確定風險情況下，建議選擇市值大、具產業領導地位的藍籌股。

兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)研究團隊表示，藍籌股的挑選著重企業現金流的穩定度、對股東的分紅狀況、經營業績等各項表現優異公司所發行之股票，兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)體質強健具有長遠投資價值，過去五年平均配息率為4.32%，成立以來年化報酬率達10%，今年開始增加配息頻率為「半年配」，配息收益加上績效成長，適合存股型投資人利用ETF定期定額或分批買入的方式長期持有。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。