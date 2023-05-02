累計今年年初至4月28日止，外資累計買超為1,710.33億元。外資總持有股票市值為19兆5,092.52億元新台幣，占全體上市股票市值的39.93％，較4月21日的19兆6,751.33億元新台幣，減少1,658.81億元。

在個股部分，買超最多的前3名上市公司依序為緯創(3231)、欣興(3037)及第一金(2892)，買超張數分別為39,232張、24,864張及18,228張。金融股的彰銀(2801)、臺企銀(2834)、台新金(2887)、中信金(2891)位居買超第5~8名。

賣超方面，友達(2409)、群創(3481)為上周外資賣超第1及第3大個股，賣超張數分別為82,125張及65,546張，開發金(2883)賣超71,687張排第2。另外，台積電(2330)、台泥(1101)、長榮(2603)、陽明(2609)等大型股都在外資賣超前10大個股中。