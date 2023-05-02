林易畢業於茱莉亞音樂學院學士與碩士，擁有寇蒂斯音樂院演奏家文憑，是2014年魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主。（Sophie Zhai攝，林易提供）

魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主、近年返台於台北市立大學音樂系任教的鋼琴家林易，和台灣聽眾有了更多互動，他表示，觀眾是音樂會重要的一環，心中有觀眾的他，特別設計了一套曲目，連結味覺料理記憶，讓聆聽音樂時能有更多想像力，6月在台中國家歌劇院登場。

林易表示，他曾在尋找人生方向時，從上一代鋼琴老大師如霍洛維茲的演奏內容，獲得很多啟發，「我發現霍洛維茲喜歡把音樂會安排在周日下午四點，而不是平常晚上七點、八點，因為他認為觀眾平日工作完已經很累了，他把觀眾放在心上的想法，影響了我。」

林易表示，霍洛維茲的曲目規劃，會把分量重的曲目和小品穿插在一起，「而且他在1940年、1950年間，每年都彈了多不一樣的曲目，這也引發我思考如何安排自己的曲目。」

林易畢業於茱莉亞音樂學院學士與碩士，擁有寇蒂斯音樂院演奏家文憑，出生於1989年，來自台北，自幼學琴，10歲獲得全額獎學金到茱莉亞音樂學院預備班就讀。2012年獲得美國CAG音樂大賽首獎，2013年拿下范克萊本國際鋼琴大賽評審團主席特別獎，以及2014年在魯賓斯坦國際鋼琴大賽中拿下銀獎。

林易表示，他從觀眾最日常的生活裡開始思考，如果到一間餐廳用餐，想要有完整的體驗，會希望一路從開胃菜、沙拉、主餐、甜點等，都有不同的細節和內容，品嘗酸甜苦辣，還能保有平衡感，如同曲目的安排一樣，也要讓聽眾品嘗多一點音樂滋味。

一開始從史卡拉第的奏鳴曲開始，林易形容，「這是開胃菜，清爽又精緻。」接著是拉赫曼尼諾夫的前奏曲，林易表示，這首作品令他連結到苦瓜排骨湯，他小時候媽媽曾經希望他多吃蔬菜，但是遇上苦瓜時，他從來都不喜歡吃，「一直到我在國外生活很久，長大之後，有次在餐廳吃到苦瓜排骨湯，才發現原來苦瓜這麼好吃。」

林易表示，拉赫曼尼諾夫的前奏曲還有另一個小故事，是鋼琴家莫伊賽維奇（Benno Moiseiwitsch）曾和拉赫曼尼諾夫討論這首作品，「他認為這首作品談論的是『重返』的感覺，拉赫曼尼諾夫也回應並認同他的觀點。因為拉赫曼尼諾夫離開家鄉俄國之後到美國，再也不曾回家過，他的音樂作品裡一直有這種想家的感覺，和我對苦瓜的記憶一樣，連結對家的回憶。」

拉赫曼尼諾夫之後是貝多芬的《華德斯坦》奏鳴曲，林易表示，貝多芬對生命的熱情和活力，讓他聯想到健身時很需要熱量，「熱量從哪裡來？我想到的是澱粉，貝多芬對我而言，就像是義大利麵一樣，能提供熱量。」

「主餐」林易選定的是蕭邦的馬祖卡和第一號敘事曲，他表示，蕭邦作品能帶給人親密、詩意與激動的感受，「第一號敘事曲有很多細節和情感，十分鐘如同一口氣，既精緻又熱情，很能觸動人心。」

最後的「甜點」，結束在李斯特改編莫札特歌劇《唐璜》的《唐璜的回憶》，他表示，「這就像是香檳、甜點一樣，把三小時的歌劇，濃縮成一首曲子，觀眾可以感受到歡樂、輕鬆的氛圍，有個快樂的結尾。」

林易表示，過去他比較專注在音樂演奏，現在開始學習從觀眾角度思考曲目，「希望這一系列能說一個完整的故事，讓觀眾在裡面都能帶不同的回憶走。」音樂會將於6月9日在台中國家歌劇院中劇院登場。