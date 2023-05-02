綜合法新社、「獨立報」、「衛報」等媒體報導，奧克拉荷馬州公路巡邏隊昨天通報失蹤人口，稱16歲的布魯爾（Brittany Brewer）與14歲的韋布斯特（Ivy Webster）下落不明。

她倆最後一次被人看到是在當地時間昨天凌晨1時22分，地點在奧克馬爾吉郡（Okmulgee）亨利耶塔市（Henryetta），兩人可能跟39歲強暴前科犯麥費登（Jesse L. McFadden）乘坐同一輛白色雪佛蘭（Chevrolet）Avalanche小貨卡。

警方到麥費登位於亨利耶塔的住處尋人時，竟發現7具遺體。

奧克馬爾吉郡警長萊斯（Eddy Rice）表示，「我們認為今天（1日）上午已經發現我們在找的東西」，還說正朝謀殺罪方向偵辦案件。

萊斯並提到，警方認為他們發現的遺體包含兩名失蹤少女，其餘死者可能包括麥費登本人和他的家人。萊斯提醒，郡驗屍官尚未正式確認死者身分，但當局已停止搜索少女和麥費登的下落。

萊斯拒絕證實與遺體發現地點和凶器相關的任何細節。

根據奧克拉荷馬州矯治局監獄紀錄，麥費登2003年被判一級強暴罪成立，2020年10月出獄。

法院紀錄則顯示，麥費登此後又被控誘拐未成年人從事性行為、持有兒童色情書刊等罪名，原定昨天出庭，但他昨天上午並未現身，當局已發布逮捕令。

其中一名死者布魯爾的父親告訴地方電視台KOTV，女兒性格活潑外向，而且已被選為亨利耶塔小姐（Miss Henryetta），準備在7月參加在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）的選美比賽，「現在她去不了了，因為她死了，走了」。

根據布魯爾的父親，愛女和麥費登一家人共度週末，原定4月30日晚間返家，但她卻再也回不了家了。