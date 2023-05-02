這樣的菜色要價4萬1千元合理嗎？一名女網友抱怨，去台中沙鹿某間海鮮餐廳用餐，點了蒜香龍蝦、清蒸魚、沙公等佳餚，沒想到一桌13人的結帳金額超過4萬1千元，其中包括3千多元的服務費，讓女網友相當無法接受。貼文曝光後，有網友直說「貴翻了」、「真的盤子」，也釣出餐廳同行回應，指稱女網友點了不少高單價的海鮮，雖然總價偏高，但還不至於「敲盤子」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前去台中沙鹿某間海鮮餐廳吃飯，點餐時並沒有特別詢問價格，心想：「最多2萬5千元應該很夠了」，未料最後包含服務費，一桌13人共花費4萬1239元。

當下一行人選擇直接買單，並未追問店家價格，不過原PO心裡其實很不是滋味，她認為，服務費超過3千元，但吃完螃蟹也沒有店員幫忙更換新盤、補紙巾，「有點不懂服務了我們什麼？」

原PO也分享了其中4道菜色，照片中可見，清蒸3隻沙公和1隻沙母的價格為9510元、2隻龍蝦6000元、清蒸魚3740元，乾煎魚則是2430元。原PO好奇：「不知道是不是現在物價真的漲這樣，想詢問一下大家，是我們太淺見了嗎？」

貼文曝光後，引來網友回覆，「你真的是盤子」、「在鄉下你這攤可以辦10桌」、「夭壽嘎，這間以後絕對不列入考慮」、「我以後也要開海產店」、「貴翻了！想知道哪一家」，另外也有人提醒，若餐點沒有明確標註價格，最好點餐時就要詢問店家，以免產生糾紛，「時價跟稱重的一定要問價錢，不然結帳會很驚喜」。

對此，也有內行網友緩頰，認為原PO一行人的菜色確實單價較高，「就稍微貴而已，不算超貴」、「身為同業的我，在介紹價格較高的菜色一定會先告知，而你們點菜以高價居多，價格只能說偏貴，但也不到敲盤子程度」。