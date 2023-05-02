基隆港務警察總隊台北中隊今(2日)中午獲報，陳姓挖土機操作員在台北港東15碼頭的工作船施工時，因操作靠岸時不慎連同挖土機一同墜海，緊急救起送醫後不治身亡，詳細事故原因仍有待釐清。

據了解，當時陳男墜海時，雖然第一時間有同事緊急跳海救人，並立即報案求助，但陳男救起送醫急救後後仍宣告不治身亡。

港務警方經調查並詢問目擊證人及救援人員，初步判定為工作意外；目前已聯絡陳姓死者家屬，並將相關資料陳報士林地檢署辦理後續相驗工作。基隆港務警察總隊呼籲港區作業人員注意安全，避免發生類似悲劇。