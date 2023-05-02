心血管疾病常見原因是動脈粥狀硬化導致血管阻塞引發血流不順，進而引發各式各樣的病症，對此，台大生物產業學系老師洪泰雄指出，除減少不良習慣外，平時可透過飲食逆轉心血管疾病的風險，建議多攝取蔬果、全穀類、堅果、魚類、豆類、橄欖油、苦茶油等食材，有助降低膽固醇和預防心臟病風險。
洪泰雄在臉書粉專發文指出，高鹽飲食可能會影響血壓、血管健康和血液循環，進而導致腦血管的損害和功能不佳，從而增加患失智症的風險；此外還可能影響神經元和腦組織的功能，從而影響認知能力和記憶力。再者，高鹽飲食也可能導致炎症和氧化應激等身體反應，加速大腦老化和失智症的發展，因此減少鹽分攝入對於保護腦健康至關重要。
洪泰雄分享7種護心食材供民眾參考：
▍水果和蔬菜
水果和蔬菜含有豐富的維生素、礦物質和纖維素，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。
▍全穀類
全穀類食物含有豐富的膳食纖維和蛋白質，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。
▍堅果
堅果富含單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸、維生素E和纖維素等營養素，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。
▍魚類
魚類富含Omega-3脂肪酸，可以降低血脂和血壓，減少心臟病風險。
▍豆類
豆類含有豐富的膳食纖維和植物蛋白質，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。
▍橄欖油或苦茶油
橄欖油或苦茶油富含單不飽和脂肪酸和抗氧化物質，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。
最後，洪泰雄指出，攝取這些健康食物有助於降低膽固醇水平，減少心臟病風險，但同時也應該限制飽和脂肪、反式脂肪、高鈉和高糖的食物攝入。
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