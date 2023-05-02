美國疾病管制暨預防中心（CDC）周一（1日）表示，當地食品加工公司通用磨坊公司（General Mills Inc.）生產的麵粉，被檢驗出含沙門氏菌，全美目前已有12州通報13件感染病例。當局呼籲民眾停用有關批次產品。

涉事公司表示，在其生產的5磅（約2.27公斤）裝麵粉樣本中，檢測到沙門氏菌，為安全起見已於上周召回有關批次麵粉，受影響批次的最佳食用日期分別為明年3月27日和28日，其他批次則不受影響。

美國CDC指出，受感染病例中有3人住院，無死亡病例報告，相信實際病患人數更高，受波及地區亦會持續擴大。美國CDC建議民眾不要食用含生麵粉的食物，呼籲近日使用麵粉製食品後，出現腹瀉及發燒等症狀人士盡早求醫。

據美國CDC介紹，大多數感染沙門氏菌的人會出現腹瀉、發燒、胃痙攣等症狀。這些症狀一般在食用被汙染食品後6小時至6天內出現，多數人未經治療情況下可在4天至7天內痊癒。某些人群，特別是5歲以下兒童、65歲及以上老人以及免疫系統較弱的人，感染後可能出現嚴重症狀，並需要接受藥物或住院治療。