本次股份轉換之換股比例為兆遠科技普通股每1股換發環球晶圓新發行普通股0.02股，環球晶圓預計增資發行普通股878,004股予兆遠科技之持股股東。

兆遠科技預計於112年6月13日股東常會討論此案，俟兆遠科技股東會決議通過，且取得相關主管機關核准後，兆遠科技將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，暫訂112年11月1日為股份轉換基準日。

兆遠科技是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在大陸供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。而兆遠科技在苦撐多年後，亦因不堪虧損，於111年停止藍寶石基板生產，並積極推動產品轉型，朝砷化鎵、鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓市場發展，以謀求公司永續經營。

鉭酸鋰及鈮酸鋰基板為通訊產品關鍵材料，但考量未來要成功地開發相關市場，仍需投入為數可觀的資源來拓展行銷通路與產能建置，兆遠科技為保障股東權益，認為透過與環球晶圓股份轉換案，可與環球晶圓深化合作，提升營運效能及產品優勢，憑藉環球晶圓在傳統矽晶圓及化合物半導體領域豐富的研發製造經驗及完整的行銷通路，共同發展相關的產品與市場應用，打造有利雙方股東的最佳方案。

環球晶圓為國內半導體產業最大、全球第三大專業晶圓材料供應商，具有完整的半導體晶圓生產線，為全球客戶提供高品質的產品及服務。在半導體深耕多年，具備優異的營運管理經驗、綿密的全球銷售渠道，有機會透過組織業務重整，加速擴大砷化鎵、鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓產品應用與相關商機。