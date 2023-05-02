在新冠肺炎降為第四類法定傳染病後，若為新冠肺炎重症確診者，則需看防疫險保單條款對降級理賠的規定，有的防疫險保單條款載明，降級後理賠金額會依特定比例打折，例如為原確診理賠保險金額度的10％；有的防疫險保單條款則未載明降級後理賠金額打折比例，只要新冠肺炎仍在法定傳染病範圍，防疫險就會按原確診理賠保險金理賠。

至於防疫險以外的醫療險，是否會受到降級影響？林世德表示，醫療險未將法定傳染病列為除外責任，保戶在保單有效期間若因新冠肺炎確診住院，皆能申請住院醫療理賠給付。而依目前指揮中心公布的資料顯示，5月1日後輕症但具高風險因子確診者的口服抗病毒藥物，以及需住院隔離併發症確診者，費用仍由全民健保公費支付。但未來若新冠流感化、疫情更趨緩，這些公費藥物有可能健保不給付，改由確診者自行負擔。他建議民眾更該提早檢視自己與家人的醫療保障是否完整，可強化實支實付住院醫療險與日額型住院醫療險，填補可能住院治療的自費支出與缺口。

受三年多來新冠肺炎疫情洗禮，台灣民眾的感染控制概念不斷被強化、升級，愈來愈能抵禦疾病帶來的風險與影響。但磊山保經也提醒，風險總是來的悄然無息，且不斷變化，與其事後感慨風險帶來的影響與傷害，不如提前做好全方位的保險規畫，填補未知風險帶來的損失與花費。