台灣高鐵高鐵假期「普發金FUN玩」專案，結合台北凱撒大飯店、和逸飯店．高雄中山館等北中南32家優質飯店，二人同行平日北高來回＋住宿最低6,000元有找；此外，針對擔心暑假一房難求的家長，高鐵假期也超前推出「暑期親子．早買優惠」專案，結合多家最受小朋友喜愛的遊樂園周邊飯店。

此外，針對時下最夯的野餐活動，高鐵假期也推出「野餐趣」專案，攜手北中南9間專案飯店，訂房即贈送點心餐盒、飲品或野餐小物。

「高鐵出遊玩成式」，另有「飯店聯票」優惠專案，攜手台北晶華酒店、台中長榮桂冠酒店、台南禧榕軒大飯店及網美打卡熱點高雄承億酒店等，全台190家優質飯店，旅客於飯店官網訂房，可享飯店房價優惠。

此外，「國旅聯票」專案，精選逾千條最受歡迎指定旅遊商品，無論是熱門體驗、景點門票、交通接駁或是特色遊程，6月底前乘車皆享加購高鐵票75折起，旅客可依照個人喜好自由搭配選購。