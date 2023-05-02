祥翊為國內少數具有開發與生產小分子、高活性(high potency)特殊藥品（specialty Pharmaceuticals）能力的藥廠，自2017年取得首張美國學名藥證以來，迄今擁有6張美國藥證，適應症涵蓋局部麻醉、維生素B12缺乏症(貧血)、尿道感染、流產和產後出血、出血性疾病等，其中5個品項已在美國上市銷售，也是貢獻公司營收的主力產品。

吳永連表示，祥翊擁有四大競爭優勢，一、從原料藥（API）研發到終端製劑量產皆可自主完成；二、百分之百的美國學名藥申報成功率，專業法規能力與經驗獲肯定；三、通過美國FDA、台灣TFDA，以及國內外客戶等多次查廠認證；四、具有針劑、錠劑、膠囊等多元生產設備，能應對未來產品開發及CDMO業務之需要。

祥翊在2017年陸續取證且產品上市銷售以來，營收從2018年的1.43億擴增至2020年為4.2億元，年均複合成長高達43%，爾後受到新冠肺炎全球大流行影響，中斷成長動能，2021年營收出現衰退。隨著全球解封與市場需求回升，2022年祥翊營收重回成長軌道，達3.59億元，創歷史次高，年增49.2%。今年首季公司自結營收8,685萬元，年增13.52%，繼續保持成長態勢。

目前祥翊尚有5項藥品處於美國藥證審查階段，其中2個品項（多重抗癌藥物CPA-I與止血劑AMA-S）率先在去年完成FDA實地查廠，結果無重大缺失，距取證僅一步之遙。此外，今年起也將把在美國有銷售實績的婦科用藥CPT-I，透過技術授權及經銷授權至中國市場進行註冊，以較低成本布局美國以外的藥證市場，開創新的營收來源。至於CDMO業務則將積極爭取美國與日本客戶訂單，提高附加價值。