▲將代表民進黨參選立委的市議員張秉鈞送300顆蛋相挺。（徐佑昇攝）

▲現場民眾領取食物。（徐佑昇攝）

▲方荷生（左二）希望可以把食物銀行據點發揮更大的關懷作用。（徐佑昇攝）

▲市議員張耿輝也到場祝賀食物銀行成立。（徐佑昇攝）

為協助基隆七堵需要幫助的家庭，基隆市議員曾怡芳已於上月成立七堵區第一間食物銀行，七堵區的富民里里長吳明宗亦於2日成立食物銀行。除了「全台最強里長」方荷生與多位議員到場致意外，將代表民進黨參選立委的議員張秉鈞也送上300顆雞蛋相挺。張秉鈞表示，很感謝議會的好同事林旻勳以及曾怡芳都投入食物銀行設立，他也捐贈雞蛋來共襄盛舉，一起做愛心。

長期從事食物銀行推廣的「最強里長」方荷生於致詞表示，很開心能夠來看到七堵富民里也能成立食物銀行，共同發揮不浪費食物，幫助更需要的民眾的宗旨。方荷生生表示，希望食物銀行的據點可以擴大它的影響力，例如他目前影開發了量血壓的E化系統，長輩來據點量血壓後，就可以透過社群軟體同步通報給長輩的親人，讓他們掌握狀況，如果未來有需要，他也可以技術指導。

市議員張耿輝表示，吳里長很有眼光，當初這個場地改建時原本只有做長照，但里長當時就有想到，應該要結合長照加上食物銀行，可以發揮更大的效果，今天也很開心可以看到富民里也成立食物銀行。

市議員曾怡芳表示，當初她在當前市長林右昌的秘書時，就知道吳明宗常常關心公義與弱勢，例如協助米的發放等等，今天也很開心能看到食物銀行成立。有許多家庭他的收入雖然沒有到政府中低收入戶的水準，例如一個市民月薪資可能4萬元，但可能有非常多負債，又有父母、小孩要養，雖然不是中低收入戶，實際上卻無力負擔日常開銷，這時候食物銀行的存在就很重要。

而後民進黨立委初選勝出，將參選的議員張秉鈞也趕至現場致意。張秉鈞表示，很感謝他在議會的兩個好同事林旻勳和曾怡芳都投入食物銀行的經營，為了幫助基隆更多需要關懷的市民，他也特別準備了300顆雞蛋提供給食物銀行共襄盛舉，一起做愛心，讓基隆更好。