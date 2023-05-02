包含觀景台、步道、涼亭、排水設施和入口意象都煥然一新 。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

包含觀景台、步道、涼亭、排水設施和入口意象都煥然一新 。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南東山林安森林公園登山步道有「東山後花園」之美稱，但近年園內設施老舊損壞，流失不少遊客，去年在中央挹注經費下，啟動整修工程，包含觀景台、步道、涼亭、排水設施和入口意象都煥然一新，預計5月底開放通行。

林安森林公園登山步道又稱為大寮山步道，距離東山市區僅約10分鐘車程，步道制高點「插旗嶺」海拔約250公尺，可遠眺大凍山、白河、東山，沿途能欣賞桃花心木、竹林等林相景致，是一條平易近人的親山步道。

不過園內步道設施老舊，雖然戶外健走運動正夯，前往登山的遊客卻減少，因此，台南市政府去年向中央爭取1080萬元的修建經費，加上市府配合款920萬元，共計2000萬元整修步道，辦理步道的全面健檢與沿途景觀再造，希望能吸引更多民眾造訪。

東山區長呂煌男表示，此次以「好走不累」、「親子共遊」為步道整建目標，去年11月開工後，歷經約半年時間，日前終於完工，待驗收過後就可開放通行。

配合步道的啟用，東山區公所27日將舉辦健行，邀民眾重新體驗步道的美、享受森林浴，活動上也結合環保淨山，鼓勵民眾除了健行、欣賞山林的風景之餘，更能珍愛環境。