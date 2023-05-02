屏東枋寮鄉玉泉村潘姓村長候選人去年選前以15萬元要求對手退選，以俗稱搓圓仔湯方式妨害選舉，檢警蒐證調查後，起訴潘及胞姊，屏東地院2日依行求賄賂罪一審判決潘男1年9月徒刑、潘女2年徒刑，皆併科罰金150萬元，緩刑5年，並褫奪公權5年，可上訴。

檢警調查發現，潘姓村長候選人為求順利當選，今年9月與胞姊潘姓女子，以15萬元代價說服對手放棄參選村長，不過對方並沒答應，整起事件也因東窗事發遭到起訴。當次選舉結果，潘男拿到43票，以188票差距輸給對手。