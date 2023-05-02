林志玲時隔半年在公開場合露面。（陳俊吉攝）

林志玲今（2日）時隔半年在公開場合露面，受邀擔任醫美器材代言人，恰巧她的「宿敵」小S正好也在車程不到5分鐘的地方舉辦代言記者會，小S搞笑抱怨自己為何要為了避開林志玲提早出門做準備，林志玲也高EQ回應，為了怕記者都衝去小S的記者會，「所以我的記者會故意比較往後移」。

林志玲和小S總是在幕前互嗆較勁，網友也樂於看她們鬥嘴，但2人私下其實相當要好，小S雖在記者會上自豪代言價碼比林志玲高，自誇「我才是代言女王」，但也透露有相約一起吃飯，不過被林志玲反爆料對方「見色忘友」，最近約了2次都被拒絕，「她一直說要跟男偶像拍廣告，就沒答應我的邀約」。

本月中就是母親節了，林志玲不只會和娘家人慶祝，婆婆也特地從日本飛來一起過節，她相當感激地說「其實從我嫁過去後，婆婆就給我所有的支援，包括生孩子、帶孩子，所以我真的很愛她」，坦言從未有過婆媳問題，「把婆婆當作自己的媽媽看待，關係才會好」。