基隆市長謝國樑2日透露，市府交通處認為基捷的綜合規畫報行政院核定後，才能辦理都市計畫變更，將使得基捷工期較原先規畫增加2年。但立法委員蔡適應表示，基隆市府搞錯了，實務上各縣市都會在綜規核定前就啟動都市計畫變更作業。

蔡適應指出，不管就法規或慣例，都沒有所謂的「行政院核定綜合規劃報告後，才能辦理都市計畫變更」的規定，基隆市政府搞錯了！蔡適應說，實務狀況是各縣市政府都會在行政院核定綜合規劃前就啟動都市計畫變更作業。

蔡適應認為，基隆市府若真心支持捷運建設，此時就可以展開相關工作，而不是刻意拖延，否則到頭來對於承辦工程的新北市政府來說會非常困擾。

至於基隆捷運第二階段，蔡適應認為，每項鐵道建設都需要中央和地方支持合作，謝國樑也有提出方案，因此他特別藉由總質詢場合向行政院院長陳建仁爭取，也獲交通部部長王國材願意補助預算、委託市府辦理第二階段路線規畫的承諾。

蔡適應呼籲，基隆市政府要能夠為了市民扛起重責大任，應盡速啟動第二階段的路線規畫。