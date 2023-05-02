香港政府今公布區議會改革方案。新一屆區議會將有470名區議員，由委任議員、地區委員會界別選舉產生的議員、及區議會地方選區選舉產生的議員，以4：4：2的比例組成，另有27名當然議員。至於區議會主席，則由民政事務專員擔任。

港府將實施資格審查制度，所有議員均必須先通過資格審查確認資格；又引入履職監察制度，對行為表現不符公眾期望的區議員，進行調查並處以合適處理。而區議員酬金及津貼則與目前相當。

香港特首李家超表示，區議會將擔任配合政府的角色，協助政府掌握地區脈膊，令政府更有效策劃地區服務，協助凝聚民心，爭取市民對政府的支持，並為居民提供諮詢及轉介服務。他說，今次制度設計不是單一措施，沒有針對某一種議員在區內的比例。

李家超強調，完善地區治理方案是按照實際情況，對香港整體利益最好。他形容以前「行錯路甚至走到懸崖邊」，有一些港獨份子進入區議會，不容許有人抱著香港跳崖，因此有必要改正。他又指，區議員除了要關注市民需要，亦要有考慮整體和大局的心態和觀念，形容區議員不能只重點看一顆樹木的樹葉，而忽略整個森林。

政務司司長陳國基稱，新的區議會將不再有管理及撥款審批的職能，這些職能將回歸政府，符合行政主導之能，亦能防止部分區議會濫用相關權力，阻礙政府施政。他補充，由民政事務專員擔任區議會主席，亦可確保地區事務進行地區諮詢的主導權在政府，更好統籌區議會、三會及關愛隊，令他們互相配合產生協同效應。

陳國基稱，新組成方法可讓愛國愛港、有志服務地區的人，有多渠道參與區議會的工作，引入委任及地區委員會界別的議員，將矯正現行制度下區議員以政治及民粹議題掛帥的問題。他強調，區議會的組成不是越多選舉越好，而是要有合適的方法，讓區議會不受小選區利益的局限，更宏觀反映地區意見。

陳國基指出，新的地區治理架構由上而下，分別為由他統籌的「地區治理領導委員會」、副司長卓永興統籌的「地區治理專組」、民政事務專員，再到區議會及俗稱「三會」的分區委員會等。