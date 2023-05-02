本屆小輸陳明文的林國慶已表態會參加在野大聯盟的提名機制。（本報資料照）

2024大選，民進黨嘉義縣區域立委選將已定，對比之下，國民黨人選尚不明朗，根據國民黨的規畫，第1選區海區要等藍營總統人選確定，再協調徵召優秀人選參選，第2選區則傾向以「在野大聯盟」模式推出候選人，為何同縣市、不同選區提名方式有落差？黨部回應是考量到出身嘉縣朴子市的侯友宜可能是總統候選人，為表示尊重，才會另規畫提名方式產生人選。

民進黨嘉縣海區由蔡易餘爭取連任，山區提名陳明文兒子，行政院顧問陳冠廷，兩人皆已衝刺起跑，根據國民黨嘉縣黨部公布的提名辦法，第1選區海區要等總統選舉在野大聯盟或非綠聯盟人選確定後，配合總統選舉總統候選人及中央黨部共同協商，協調徵召優秀人選參選。

至於第2選區山區，將成立「在野大聯盟」推出候選人，號召「終結明文規定」，有意參加者需在5月10日前至嘉義縣黨部或各鄉鎮市黨部登記，登記後先協調，協調不成再做民調，且參加「在野大聯盟」者，需由縣內5位民意代表推薦，包含縣議員、鄉鎮市長、代表會主席、農漁會總幹事或理事長、鄉鎮市黨部主委，其中至少需有3位具備國民黨黨籍。

身兼縣黨部主委的國民黨立委翁重鈞說，兩選區除本屆山區在野大聯盟有不錯表現外，考量到海區可能出總統候選人，為表示對候選人和中央黨部的尊重，才會另規畫提名方式產生人選。

目前藍營海區人選不明，縣議員詹琬蓁則一再被點名，她本人雖說不斷有人勸進、鼓勵，仍尊重黨中央的機制，至於本屆小輸陳明文的林國慶已表態會參加在野大聯盟的提名機制。

林國慶說，本屆他拿到41％高選票落選，沒有打破明文規定很可惜，現在綠營是世襲，跟4年前不一樣，所以5月10日前他會報名在野大聯盟，爭取參與協調，表示很多人對他有鼓勵和期待，沒有報名對支持者沒有辦法交待，甚至可能有負面聲音，說他被搓掉了！強調他寧可戰死沙場、展現骨氣，也不要在政治人生的末端引來爭議。