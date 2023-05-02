裕日車INFINITI QX55日系豪華跑旅，融合日式工藝美學設計與細膩體貼的ProACTIVE智慧駕駛輔助科技，搭配兼具強大性能與效能的VC-Turbo可變壓縮比引擎。INFINITI TAIWAN周二宣布INFINITI QX55全新23年式魅力升級上市，推出風尚款及旗艦款兩款車規。

為滿足消費者的多樣需求，INFINITI QX55全新23年式有感魅力升級，將BOSE Performance 16具揚聲器、駕駛座記憶套件、雙前座通風/加熱座椅、BSI盲點側撞預防系統及HBA遠近光自動切換五大配備列為標準配備，總價值16萬元。經INFINITI TAIWAN向原廠積極爭取，QX55 23年式加配備不加價，維持風尚款建議售價222.5萬元、旗艦款建議售價255萬元。

INFINITI了解車主對性能的渴望，QX55搭載VC-Turbo可變壓縮比引擎，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現268 hp最大馬力與380Nm最大扭力，細膩調校動力輸出，提供駕馭快感及舒適乘坐體驗。此外，配備主動式電子引擎抗震阻尼器，當偵測到引擎產生晃動前，馬達預先產生抑制反作用力，有效降低引擎的振動與噪音，大幅提升行車舒適性，使QX55同時擁有澎湃動力與運轉靜謐優勢。QX55更搭載完整ProACTIVE智慧駕駛輔助科技，以科技守護行駛安全，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統，全面預防行車過程中的潛在風險。