受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固筆電也將發酵，伴隨國防、新能源應用、工業自動化、汽車檢測維修、船舶航太產業等剛性需求強勁，融程相關多元應用解決方案瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，同時持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。

另外融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務、AIoT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。