面對中國大陸頻繁發動軍演，造成台海兵兇戰危、局勢緊張，台灣也向美國購置軍備提升國防戰力。國民黨立委鄭麗文今( 2 日)在臉書指出，美國原定今( 2023 )年初首批交機的 F-16V 戰機，將延至 2025 年中以後，預計 2026 年 66 架全數交機的目標確定跳票，鄭麗文也大酸民進黨，「說好的最強戰機呢？」

鄭麗文表示，軍方官員說軍售是政府對政府，有「美國政府保證」，未能如期、如質完成，並未無違約條款的問題。她也反問蔡政府：「所以台灣是被當成提款機嗎？一般的商務契約不履行都有賠償條款，上百億的軍售怎麼會沒有？國防安全仰賴別國的保證，靠譜嗎？」

鄭麗文痛批，請問蔡政府憑甚麼替人民簽訂盤子條款？我國按期程交錢，約定的交貨日期卻是參考用，用民脂民膏「大撒幣」軍購卻拿不到貨，還沒有任何的違約賠償條款，只能任人宰割？難道就只能眼睜睜讓國防安全出現大漏洞？

鄭麗文指出，過去國防部一再強調，F-16V 戰機對領空防禦非常重要，必須爭取抵台時效，因此朝野立委加速審議，短短 25 天內就先後通過戰機特別預算條例及特別預算案。據 2019 年 11 月通過的《中央政府新式戰機採購特別預算案》，自 2020 年起分 7 年度編列 2472 億 3883 萬元，向美國採購 66 架 F-16V 戰機，截至今年為止支付 1190 億 8379 萬。

對於總統蔡英文先前訪美，會面美國眾議院議長麥卡錫後稱是「台美緊密關係的最佳印證」，鄭麗文也反問，那麼美國武器裝備到底何時才會抵台？過去在野黨只要對軍購稍有質疑，就會被貼上「不愛台」、「中共同路人」標籤，但給了國防部最大的方便，但現在新購戰機預算都付了將近一半，武器戰機交貨卻延宕！

鄭麗文呼籲蔡政府，應設法向美國溝通盡快交付，或溝通相關配套，不能兩手一攤放任美方以疫情、俄烏戰爭影響供應鏈作為當理由，這不只是看緊人民荷包，更是關乎全民人身安全，豈可讓我國軍事陷入完全被動狀態！絕不能讓台灣國防安全開天窗！