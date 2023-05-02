肝癌高居國人癌症死因第二位，許多人與肝癌奮戰到疾終，肝病儼然成了「國病」。癌症是一個讓人驚恐的詞語，它總是帶給人們極大憂慮和心理負擔，然而此時，醫療體系就需要給予癌症病人支持和陪伴，幫助他們走過死亡幽谷。

一直以來邱姓男子都知道自己有B型肝炎，也吃過藥物治療，以往都在診所追蹤B型肝炎，直到某天，於診所發現肝臟長了一顆腫瘤，於2016年來到屏東寶建醫院做進一步檢查，確診為肝癌。當下他腦袋一片空白，疑惑自己已經乖乖治療和追蹤，也不菸不酒，為什麼腫瘤還是找上他。

邱男罹癌期間，聽從寶建醫院腸胃內科主治醫師賴欣汶建議，與醫療團隊合作，期間接受多次栓塞和電燒治療，腫瘤控制得很好，目前仍持續接受標靶治療和放射線治療追蹤中。

面對罹癌挑戰，患者和家屬常常會陷入情緒的憤怒、哀傷和無助中，但邱男和家人得到專業團隊的支持和陪伴，於在地醫療免於奔波，讓這段辛苦旅程充滿溫暖和平順。這次經歷也讓他更加珍惜生命，並感謝所有醫護人員的無私奉獻和照顧。

他分享說道，治療過程中專業團隊護理師和營養師為他提供定期的關注和指導，讓他在治療期間保持身體健康和良好的心理狀態。治療過程中也遇到許多困難和挑戰，專業團隊總是在他身旁，給予他鼓勵和支持，不僅關心他的身體狀況，也關注他的心理和情緒變化，有被關愛和重視感覺。